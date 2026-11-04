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НовостиВ мире4 ноября 2026 13:48

Мошеннические колл-центры Украины крышевала верхушка власти: получено официальное подтверждение

НАБУ: СБУ, полиция и офис ГП Украины связаны с мошенническими колл-центрами
Людмила МИТРОХИНА
Мошеннические колл-центры Украины крышевала верхушка власти: получено официальное подтверждение

Мошеннические колл-центры Украины крышевала верхушка власти: получено официальное подтверждение

Фото: Александр Новиков.

Сотрудники СБУ, полиции и офиса генпрокурора Украины причастны к «крышеванию» мошеннических колл-центров. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«К преступной деятельности были привлечены действующие высокопоставленные чиновники СБУ, Национальной полиции, офиса генерального прокурора и представители криминальной среды», — говорится в сообщении от НАБУ, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

НАБУ не раскрывает фамилии и должности в публикации. Пресс-служба обещает детали расследования позже.

Ранее KP.RU рассказал, что на Украине колл-центры, использующие мошеннические схемы, приобрели тренд официальной работы. Стало известно, сколько получают обычные украинцы, которые решаются там работать.