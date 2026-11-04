Лихачев: дроны ВСУ 6 часов не давали медикам добраться до раненых в Энергодаре

Лихачев заявил, что ВСУ намеренно своими жестокими действиями пытаются запугать жителей Энергодара Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украинские дроны шесть часов не давали медикам добраться до раненых в Энергодаре. Об этом рассказал руководитель Росатома Алексей Лихачев. Его слова передает госкорпорация.

Как он заявил, ВСУ намеренно своими жестокими действиями пытаются запугать жителей Энергодара. И противник не оставляет попыток нанести тяжкий вред мирному населению города.

«Вчера (во вторник, 3 ноября - прим .ред.) был убит очередной, уже 13-й сотрудник Запорожской АЭС. Женщина 1970 года рождения — сотрудница сервисного подразделения. Ехала вместе с мужем в машине, когда в лобовое стекло ударил дрон-камикадзе. Оба погибли на месте. Еще шесть часов после этого дроны не подпускали медиков к подбитой машине... Запугивание жителей ведется и такими, абсолютно бесчеловечными методами», - отметил Лихачев.

Ранее сообщалось, что с конца апреля по сентябрь 2026 года в результате атак армии Украины на Запорожскую АЭС и Энергодар погибли 20 человек. Среди жертв числятся девять работников станции. Эти сведения Алексей Лихачев представил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.