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НовостиПолитика4 ноября 2026 13:49

Лихачев: дроны ВСУ 6 часов не давали медикам добраться до раненых в Энергодаре

Лихачев заявил, что ВСУ намеренно своими жестокими действиями пытаются запугать жителей Энергодара
Арина СЕРОВА
Лихачев заявил, что ВСУ намеренно своими жестокими действиями пытаются запугать жителей Энергодара

Лихачев заявил, что ВСУ намеренно своими жестокими действиями пытаются запугать жителей Энергодара

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Украинские дроны шесть часов не давали медикам добраться до раненых в Энергодаре. Об этом рассказал руководитель Росатома Алексей Лихачев. Его слова передает госкорпорация.

Как он заявил, ВСУ намеренно своими жестокими действиями пытаются запугать жителей Энергодара. И противник не оставляет попыток нанести тяжкий вред мирному населению города.

«Вчера (во вторник, 3 ноября - прим .ред.) был убит очередной, уже 13-й сотрудник Запорожской АЭС. Женщина 1970 года рождения — сотрудница сервисного подразделения. Ехала вместе с мужем в машине, когда в лобовое стекло ударил дрон-камикадзе. Оба погибли на месте. Еще шесть часов после этого дроны не подпускали медиков к подбитой машине... Запугивание жителей ведется и такими, абсолютно бесчеловечными методами», - отметил Лихачев.

Ранее сообщалось, что с конца апреля по сентябрь 2026 года в результате атак армии Украины на Запорожскую АЭС и Энергодар погибли 20 человек. Среди жертв числятся девять работников станции. Эти сведения Алексей Лихачев представил гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси.