"Никому не было дела, все смотрели в телефоны": 14-летняя девочка-аутист рассказала, как её насиловали двое афганцев в туалете поезда

DM: Афганские мигранты изнасиловали 14-летнюю девочку в туалете поезда в Лондоне Фото: REUTERS.

Два афганских мигранта отвели 14-летнюю девочку-аутистку в туалет поезда, где несколько раз её изнасиловали, пока остальные пассажиры смотрели в телефоны. Это случилось в Лондоне, как сообщает Daily Mail.

По данным британского следствия, 25-летний Бариалай Рахими и 29-летний Миребадурахман Садат увидели девочку, которая сбежала из дома, на железнодорожной станции в сельской местности Кента. 5 февраля они сели с ней в поезд, направляющийся в Лондон.

Рахими изнасиловал девочку трижды, а Садат - дважды. При этом, как выяснилось, за ними уже числились 20 обвинений в сексуальных домогательствах, но, очевидно, никому до этого не было дела. Как, впрочем, и пассажирам поезда.

«Никто на нас особо не смотрел. Все были заняты своими телефонами», - рассказала в Королевском суде Внутреннего Лондона пострадавшая.

Присяжным продемонстрировали запись с камер наблюдения, на которой запечатлено, как Рахими ведёт девушку в туалетную кабинку, проходя мимо нескольких пассажиров, и заталкивает внутрь. Позже туда же приходит Садат, и достаточно долгое время все трое находились внутри. Девушка также сообщила, что Рахими «рассмеялся», когда она рассказала ему, что ей всего 14 лет.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году Британию потряс колоссальный скандал с бандами мигрантов-насильников. 15-летнюю девочку более полугода систематически насиловали 70 пакистанцев, и это только один эпизод из тысяч.