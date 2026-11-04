Лихачев назвал героями сотрудников ЗАЭС, которые продолжают выходить на смены

Лихачев отметил храбрость работников ЗАЭС, которые продолжают трудиться на заводе на фоне обстрелов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сотрудники ЗАЭС являются истинными героями, поскольку они продолжают выходить на смены, несмотря на тяжелую обстановку в Энергодаре. Такое заявление сделал глава Росатома Алексей Лихачев. Его цитирует пресс-служба госкорпорации.

Он уточнил, что ВСУ сейчас фактически ведут «охоту» на работников ЗАЭС. Враг постоянно пытается ударить по мирным гражданам, которые выходят на работу.

«Те, кто продолжает выходить на работу, обеспечивать безопасность эксплуатации энергоблоков, обслуживать оборудование, - это настоящие герои, для которых понятие долга - не пустой звук. Мы же со своей стороны, со стороны всего Росатома будем продолжать оказывать максимальную помощь и поддержку и нашим коллегам», - заверил Лихачев.

Ранее руководитель Росатома предоставил отчет главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси по жертвам, погибшим в ходе атак ВСУ на Энергодар. Так, с апреля по сентябрь 2026 года скончались 20 человек. Среди них - 9 работников ЗАЭС.