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НовостиПолитика4 ноября 2026 14:02

Путин: российские бойцы защищают интересы и государственность России на СВО

Президент РФ отметил вклад участников СВО в интересы России
Людмила МИТРОХИНА
Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин рассказал, что бойцы СВО защищают интересы и государственность страны, сражаясь с врагом. Об этом политик рассказал во время вручения государственных наград и премии за вклад в укрепление единства российской нации.

«Сейчас в наши дни наши бойцы так же отважно защищают интересы России, нашу государственность в рамках специальной военной операции», — резюмировал глава государства.

Также он напомнил, что в свое время народное ополчение под руководством Минина и Пожарского изгнало с родной земли интервентов.

Глава государства отметил, что россияне выражают единодушно признательность своим героям. Он еще раз подчеркнул единство россиян. Он не устает подчеркивать, что гордится Россией и ее народом.