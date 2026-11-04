Песков рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби обсудят гарантии

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

На предстоящих трёхсторонних переговорах по Украине будут обсуждаться вопросы безопасности, однако детали остаются конфиденциальными. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Будут вопросы безопасности обсуждаться. Вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными», — рассказал представитель Кремля.

Песков отметил, что принцип неделимости безопасности, где безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой, является ключевым элементом российской позиции.

При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает поддерживать свою позицию. Москва выступает за мирные переговоры, но важно учитывать интересы России. Также необходимо добиться устранения первопричин конфликта.