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НовостиПолитика4 ноября 2026 14:07

Песков рассказал, что на трехсторонних переговорах в Абу-Даби обсудят гарантии

Трехсторонние переговоры должны пройти в Абу-Даби 10 или 11 ноября
Людмила МИТРОХИНА
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS.

На предстоящих трёхсторонних переговорах по Украине будут обсуждаться вопросы безопасности, однако детали остаются конфиденциальными. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Будут вопросы безопасности обсуждаться. Вопросы, связанные с гарантиями безопасности. Они могут быть только взаимными», — рассказал представитель Кремля.

Песков отметил, что принцип неделимости безопасности, где безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет другой, является ключевым элементом российской позиции.

При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия продолжает поддерживать свою позицию. Москва выступает за мирные переговоры, но важно учитывать интересы России. Также необходимо добиться устранения первопричин конфликта.