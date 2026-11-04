Прихожая — главный источник грязи осенью: как поддерживать чистоту в сезон простуд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

С наступлением осенней слякоти в доме становится больше грязи, и зона у двери требует особого внимания. Об этом «Газете.Ru» рассказал менеджер бренда бытовой техники Мао Чэнцзу. По его словам, именно в прихожей скапливаются влага и уличная грязь с обуви.

Эксперт советует поставить у входа тумбу для ботинок и коврик, который впитывает воду и легко моется. Тканевые и ворсовые покрытия задерживают загрязнения, а сырость в них может стать средой для микроорганизмов. Пол в коридоре тоже нужно регулярно мыть — в слякотную погоду хоть каждый день. Коврики стоит пылесосить и стирать по инструкции производителя.

Для твёрдых полов подойдёт вертикальный моющий пылесос, в том числе с очисткой горячим паром. Облегчить уборку поможет робот-пылесос с функцией влажной уборки. Тем, кто чувствителен к пыли, Чэнцзу советует съёмные чехлы для мягкой мебели и стирающиеся коврики — но стирка при 60 градусах подходит только для изделий, где такой режим разрешён.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предложил создать биржу подработок на базе «Госуслуг». По его мнению, там гражданам можно будет предлагать заработать за уборку придомовых территорий. Слова специалиста приводит 360.ru.