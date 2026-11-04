Сделал ремонт в съёмной квартире — верни деньги: юрист рассказала, когда это возможно Фото: Андрей АБРАМОВ.

Адвокат Вероника Полякова объяснила «Газете.Ru», как арендатору вернуть деньги за ремонт в съёмной квартире. Всё решает Гражданский кодекс и один ключевой момент — согласие хозяина жилья на работы.

Улучшения бывают отделимые и неотделимые. Первые арендатор спокойно забирает при выезде, вторые остаются собственнику. Компенсация за неотделимые возможна только с согласия арендодателя (п. 2 ст. 623 ГК РФ). Без него денег не видать, да ещё и хозяин вправе потребовать вернуть квартиру в исходный вид.

Есть и исключение — капремонт. Его по статье 616 ГК РФ оплачивает собственник. Не делает — арендатор может выполнить работы сам и взыскать затраты или зачесть их в счёт платы. А вот покраска и мелкий ремонт — забота жильца, эти деньги не вернут.

Портить ремонт при выезде нельзя: ущерб свыше 5000 рублей грозит уголовной ответственностью по ст. 167 УК РФ и гражданской по ст. 1064 ГК РФ. Полякова советует проверить договор, собрать чеки и фото, а устную договорённость зафиксировать в переписке. Не помогло — идти в суд.

«Царьград» пишет, что управляющие компании обязаны предоставлять отчеты в ГИС ЖКХ до 31 марта. При их отсутствии или нарушениях следует обращаться в ГЖИ. При этом суд постановить вернуть жильцам деньги, если никакие работы выполнены не были.