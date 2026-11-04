Домашние способы борьбы с отёками опасны: вот почему Фото: Sergey Mironov/Shutterstock

Врач-флеболог, хирург Константин Суртаев в беседе с «Газетой.Ru» предупредил: попытки самостоятельно снять отеки мочегонными травами, баней, массажем и домашними компрессами могут только ухудшить состояние. По его словам, отек — не отдельное заболевание, а скопление жидкости в тканях, поэтому универсального домашнего средства от него не существует.

По словам специалиста, особенно опасен бесконтрольный прием брусничного листа, хвоща, толокнянки и петрушки: они увеличивают выделение мочи, но не устраняют причину отека, а в избытке грозят обезвоживанием, падением давления и нарушением баланса электролитов.

Врач уточнил, что аптечные мочегонные по совету знакомых тоже пить нельзя — дозу подбирают с учетом заболевания, работы почек и уровня электролитов, иначе возможны судороги и сбой сердечного ритма.

Резкое ограничение питья врач тоже не одобряет: в жару, при рвоте, диарее или приеме мочегонных это прямой путь к обезвоживанию. Баня и горячая ванна дают лишь временный отвес, а перегрев может усилить отек при венозной недостаточности.

При этом отечность лица и красные глаза не доказывают опьянение человека. Об этом рассказали психиатры-наркологи Алексей Казанцев и Василий Шуров, слова которых приводит 360.ru. Специалисты указали, что у опьянения есть конкретные симптомы, которые не ограничиваются только этими признаками.