Хуситы заявили о ракетном ударе по международному аэропорту Эр-Рияда Фото: REUTERS.

Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о нанесении удара баллистической ракетой по международному аэропорту имени короля Халида в столице Саудовской Аравии. С соответствующим заявлением выступил военный представитель движения Яхья Сариа, передает подконтрольное хуситам агентство SABA.

По словам Сарии, ракета точно поразила цель на территории аэропорта Эр-Рияда, что привело к значительному материальному ущербу.

Представитель мятежников также выступил с предупреждением в адрес международных авиаперевозчиков, призвав авиакомпании и пассажиров избегать полетов в воздушном пространстве Саудовской Аравии. Единственным исключением, по его словам, остается небо над священными для мусульман городами Мекка и Медина.

Ранее Яхья Сариа назвал аэропорт Эр-Рияда военной целью. Он призвал избегать его использования, предупредив о продолжении атак. На фоне этих заявлений палата представителей Египта одобрила предоставление президенту страны Абдель Фаттаху ас-Сиси широких полномочий для принятия мер по поддержке Саудовской Аравии.