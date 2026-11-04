В День народного единства губернатор Самарской области вручил жителям госнаграды

Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области, внесшим большой вклад в развитие региона. Фото: Иван МАКЕЕВ.

В Самарской области 4 ноября прошло торжественное собрание, приуроченное ко Дню народного единства. На праздничном мероприятии губернатор Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителями региона.

«Сегодня мы, как и наши предки, обращаемся к тому, что нас объединяет, что скрепляет народы России. Это общая историческая судьба, ценности, язык и культура, общая гордость за героическое прошлое и сегодняшние достижения выдающихся жителей страны и нашего региона», — сказал глава региона.

В рамках Дня народного единства в Самарской области чествовали тех, кто внес большой вклад в развитие региона, в укрепление межнационального согласия, и тех, кто служит на благо страны. Среди них: работники промышленности, здравоохранения, культуры, образования, участники СВО и др. В частности, Вячеслав Федорищев вручил награду Нине Буравовой из Жигулевска, которой президент России присвоил звание «Мать-героиня». А семикласснику Андрею Зотову из села Надеждино — памятную медаль Совета Федерации «За проявленное мужество». Школьника отметили за самообладание и решительность во время пожара.

Также губернатор Самарской области выразил слова благодарности главе государства Владимиру Путину за то, что наша страна развивается и процветает: «Уверен, все цели, которые поставлены перед нами нашим лидером и нашими жителями, будут достигаться благодаря тому, что мы вместе».