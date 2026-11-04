Дерзкая кража на балконе мэрии: в Польше отдали под суд евродепутата за расправу с флагами ЕС и Украины

в Польше отдали под суд евродепутата за расправу с флагами ЕС и Украины. Фото: Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Польская прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении лидера ультраправой партии «Конфедерация польской короны», депутата Европарламента Гжегожа Брауна, а также его соратников. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

По данным Окружной прокуратуры Варшавы, ключевым эпизодом дела стал инцидент, произошедший 30 апреля 2025 года на Площади Свободы в городе Бяла-Подляска. Политик обвиняется в краже особо дерзким образом флагштока с государственным флагом Украины, который был вывешен на балконе здания местной городской администрации.

Гжегож Браун совместно с депутатом Сейма Польши Романом Фрицем фигурируют в другом эпизоде. Правоохранительные органы инкриминируют им аналогичное похищение флага Европейского союза из ведомственного здания в Катовице. В общей сложности по делу проходят шесть человек.

Напомним, в 2025 году, когда Браун был помощником кандидата в президенты Польши, он снял украинский флаг с ратуши в Бяла-Подляске во время митинга. Позднее политик взял ответственность за инцидент, заявив, что флаг будет передан в консульство Украины.