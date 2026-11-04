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НовостиЗдоровье4 ноября 2026 14:40

Плохой прикус может мешать пищеварению: чем это грозит

Патюкова: крупные куски пищи увеличивают нагрузку на ЖКТ и вызывают тяжесть
Роман ПОЛОСИКОВ
Плохой прикус может мешать пищеварению: чем это грозит

Плохой прикус может мешать пищеварению: чем это грозит

Фото: ИВАНОВА Диана.

Настроэнтеролог Ольга Патюкова и врач Эмелин Шевчук в беседе с «Газетой.Ru» объяснили, как прикус и скорость еды влияют на пищеварение. По словам специалистов, переваривание запускается ещё во рту: зубы дробят пищу, а слюна с амилазой начинает расщеплять углеводы. Если прикус нарушен, часть зубов хуже участвует в жевании, куски попадают в желудок крупными и перевариваются дольше.

Патюкова отметила, что при быстрой еде человек заглатывает больше воздуха — отсюда отрыжка и рефлюкс, а у людей с болезнями ЖКТ неприятные симптомы только усиливаются. Шевчук добавила: зубочелюстная система умеет приспосабливаться, поэтому человек годами может не замечать, что жуёт хуже — просто переходит на мягкую пищу или одну сторону.

Прямой связи с весом тут нет: важны калории, активность и гормоны. Врачи предупредили, что насторожить должно снижение веса на фоне проблем с ЖКТ. В группе риска — пациенты с больными зубами и стоматологическими проблемами; при показаниях прикус корректируют элайнерами.

Стоит отметить, что кровоточивость дёсен, неприятный запах изо рта и повышенная чувствительность зубов могут появляться именно в отопительный сезон. Стоматолог Анна Мануйлова рассказала, что эти проблемы связаны с пересыханием слизистой, пишет Life.ru.