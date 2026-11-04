Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Россия не представляет угрозы для других стран и нацелена на развитие партнёрских отношений. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин после проведения мероприятия по награждению государственными наградами.

«Во-первых, Россия никому никогда не угрожала и не угрожает, во-вторых, мы стремимся к сотрудничеству, а те, кто пока не готов, пользуясь вашим примером и пользуясь примерами других наших друзей во многих странах мира, всё-таки сделают правильные выводы и скорректируют свое отношение, не будут стремиться к конфронтации», — резюмировал глава государства.

Гуманитарные и деловые связи между государствами способствуют укреплению политических и безопасных отношений, подчеркнул Путин.

Нужно отметить, что Европа все чаще говорит о будущем конфликте с Россией. Хотя Москва неоднократно подчеркивала мирный настрой и стремление к сотрудничеству.