«Я не собираюсь и не собирался запрещать»: Максим Фадеев поставил точку в скандале с участием Линды

Фадеев опроверг информацию о попытке запретить Линде исполнение своих композиций Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Российский продюсер и певец Максим Фадеев поставил точку в скандале с Линдой (настоящее имя - Светлана Гейман). Он опроверг сообщения о том, что он якобы запрещал исполнительнице петь его композиции. Это заявление он сделал в своих соцсетях.

Фадеев подчеркнул, что никогда не писал заявление в полицию на Линду. Более того, как заверил продюсер, он не причастен к обыскам в ее квартире. По его словам, весь этот конфликт специально раздули ряд СМИ и не очень хорошие его коллеги. Фадеев считает, что певицу запугивали мошенники, который в данный момент сидят в тюрьме.

«Для меня был такой же шок, когда я узнал о ее обысках. Видимо, следствие посчитало необходимым это инициировать... Я не собираюсь и не собирался запрещать Линде петь песни, которые я для нее написал. Передайте ей это, пожалуйста», - подытожил продюсер.

Таким образом, скандал, тянувшийся примерно 30 лет, в итоге пришел к своему финалу.

Ранее KP.RU писал, что Егор Крид стал участником очередного скандала. Поклонников артиста смутил образ в его новом клипе на песню «Милый ублюдок». Он был одет в свитшот, на котором красовался постер из фильма «Иди и смотри». Проблема в том, что изображенный на одежде главный герой кинокартины был весь в татуировках и пирсинге. Хотя сам фильм рассказывает о тяжелой судьбе белорусов в годы Великой Отечественной войны.