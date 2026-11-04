Всего одна привычка максимально вредит сердцу: о чём речь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Доцент Пироговского университета Эльвира Хачирова в беседе с Lenta.ru назвала самую вредную привычку для сердца. По её словам, это вовсе не жирная еда и не кофе, а банальное отсутствие движения. При этом врач уточнила, что болезни сердца часто можно предотвратить, и для этого не нужны ни радикальные меры, ни изнуряющие марафоны.

Самым простым и при этом недооценённым способом помочь сердечно-сосудистой системе Хачирова считает обычную ходьбу. Полчаса-сорок минут прогулки в среднем темпе каждый день снижают давление, делают сосуды эластичнее и помогают держать вес под контролем. К той же категории полезных привычек специалист отнесла отказ от лифта в пользу лестницы — нагрузка минимальная, а эффект накапливается.

Кардиолог Маршалл Рунге, слова которого приводит «Царьград», советует добавить в рацион крестоцветные овощи — брокколи и капусту кейл. В них много клетчатки, а она помогает снижать уровень «плохого» холестерина, борется с воспалениями и поддерживает нормальное давление. Специалист указал, что это поможет «защитить» сердце.