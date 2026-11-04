Россиянам назвали главные правила хранения икры Фото: Мария ЛЕНЦ.

Роскачество разъяснило правила хранения икры: единого норматива, который делил бы упаковку на разрешенную и запрещенную, нет. Как сообщили специалисты пресс-службы ведомства в беседе с Lenta.ru, все зависит от того, закрыта банка или уже вскрыта.

Для заводской герметичной упаковки подходят и жестяные, и стеклянные банки, и пластиковая тара, но сроки хранения различаются. В холодильнике при температуре от +2 до +6 градусов по Цельсию икра в жестяной или стеклянной банке хранится один-два месяца, а в пластиковой — не более месяца.

Специалисты отмечают, что после вскрытия в жестяной банке икру оставлять не стоит: металл окисляется, и продукт может приобрести посторонний привкус. Ее следует переложить в чистую сухую стеклянную или керамическую емкость с плотной крышкой и съесть за два-три дня. Отдельную посуду под икру искать не нужно — подойдет любая стеклянная или керамическая емкость с плотной крышкой.

Эксперты также подчеркнули, что значение играет не материал посуды, а условия хранения и сроки, которые производитель указывает на маркировке.

Важно отметить, что настороженность при покупке икры, прежде всего, должны вызывать предложения с необычно низкой ценой, рассказал в беседе с RT агроэксперт Илья Березнюк. Также смутить могут попытки продавца скрыть производителя и происхождение товара.