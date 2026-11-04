Французский аналитик назвал традиционные силы причиной устойчивости России в условиях санкций Запада Фото: REUTERS.

Традиционные духовно-нравственные ориентиры, патриотизм и сплоченность всех народов выступают фундаментом устойчивости России в условиях масштабного санкционного давления Западных стран. Такое мнение высказал сооснователь медиаресурса Divergence Politique, специалист по франко-российским отношениям и геополитический аналитик Фабрис Сорлин.

Французский эксперт подчеркнул, что несмотря на тысячи ограничений со стороны НАТО и Евросоюза, Россия сохраняет прочные позиции благодаря проявленной смелости и четкому курсу на защиту национальных интересов.

«Россия подвергается нападкам со стороны всех западных стран, со стороны НАТО и Европейского союза. Против нее введены тысячи санкций. И тем не менее Россия остается сильной. Почему? Потому что России хватило смелости», — сказал он на сессии в рамках международной недели «Народы России».

В своем выступлении Сорлин напомнил об утвержденном в ноябре 2022 года президентском указе, зафиксировавшем перечень ключевых духовно-нравственных ориентиров государства.

«Среди них — труд, патриотизм, крепкая семья, приоритет духовного над материальным, история России. Именно эти традиционные ценности позволяют России оставаться единой», — заявил аналитик, обратив внимание на то, что несмотря на конфессиональное многообразие страны, включающее православие, ислам, буддизм, католицизм и протестантизм, единые ценности позволяют гражданам находить взаимопонимание, что и делает государство сильным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что против России ввели около 30 тысяч санкций, которые не достигают своей цели, а напротив, стимулировали развитие страны. По словам российского лидера, инициаторы санкционных ограничений сами сталкиваются с экономическими проблемами.