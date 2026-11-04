Стала известна возможная причина смерти Тинто Брасса: что произошло со скандально известным кинорежиссером

Roma: причиной смерти Тинто Брасса стал сердечный приступ. Фото: Mario Cartelli \ Keystone \ Global Look Press

Причиной смерти итальянского кинорежиссер Тинто Брасс стал внезапный сердечный приступ, постигший его утром. Об этом пишет Roma.

Сообщается, что последние годы жизни режиссера были омрачены серьезными проблемами со здоровьем. В 2010 году он перенес инсульт и кровоизлияние в мозг, а в 2019-м столкнулся с ишемической атакой. Прошлым летом режиссер был госпитализирован с тяжелой формой сепсиса. Инфекция усугубилась из-за изоляции, вызванной сходом оползня у его дома в Риме, из-за чего были затруднены регулярные медицинские осмотры. Несмотря на то, что в последнее время Брасс шел на поправку, перенесенные испытания и солидный возраст подорвали его силы.

В последние годы Тинто Брасс вел уединенный образ жизни в исторической деревне Изола Фарнезе на окраине итальянской столицы, которую он сам в шутку называл убежищем и «казармой».

Напомним, всемирную славу Тинто Брассу принесли такие эротические фильмы, как «Калигула», «Салон Китти» и «Миранда». Он считался эпатажным и неоднозначным режиссером.