Туск обратился к «старой Европе»: он призывает защититься по примеру Польши

Дональд Туск Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал страны "старой Европы" активнее защищать границы ЕС. Об этом он заявил во время пресс-конференции с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

"В вопросе нелегальной миграции у нас также 100-процентно общие взгляды. Мы бы хотели, чтобы другие страны так называемой "старой Европы" основательно взялись за защиту европейской территории и европейских границ от нелегальной миграции", — так Туск обратился к «старой Европе». Он рекомендовал странам ЕС следовать примеру Польши на восточной границе.

В 2021 году на польско-белорусской границе появились тысячи мигрантов, стремящихся в ЕС. Польские власти усилили охрану и обвиняют Минск в кризисе. Белоруссия отрицает вину, утверждая, что Польша выдворяет мигрантов и насильно обостряет ситуацию. Однако ситуация с каждым годом только усугубляется. Сейчас мигрантов в Европе стало катастрофически много. Причем многие выбирают Германию, Италию, Испанию и Францию для переселения.