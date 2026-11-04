Туфли «за рубль» развалились за пару месяцев и женщина подала в суд: решение её не устроило Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Жительница Москвы проиграла спор с обувным магазином о возврате денег за бракованную пару туфель, полученную по акции «два плюс один». Как сообщает сайт mk.ru, мировой суд признал правоту продавцов: товар, доставшийся покупательнице фактически за рубль, нельзя вернуть по полному прайсу.

История началась в ноябре 2025 года. Женщина выбрала в магазине три пары обуви: женские сапоги и мужские туфли она оплатила по ценнику, а еще одну пару мужских туфель ей отдали по акции всего за 1 рубль. Спустя два месяца именно эти «бесплатные» туфли развалились, и покупательница отправилась в магазин с требованием вернуть полную стоимость брака — 8393 рубля 67 копеек.

Свою позицию она объясняла просто: рубль в чеке не отражает реальной цены изделия, ведь при отдельной покупке она заплатила бы всю сумму. Однако в торговой точке отказали, сославшись на то, что договор купли-продажи был заключен именно на 1 рубль — на такую же сумму и можно рассчитывать при возврате. Тогда женщина пошла в суд, но и там поддержки не нашла.

В суде решили, что предприниматели правы: туфли продавались за рубль, а от участия в акции покупательница могла отказаться, но не стала. Единственной компенсацией за испорченную обувь стали 500 рублей морального вреда.

Ранее стало известно, что переписка в мессенджерах и по электронной почте может считаться письменным оформлением сделки и стать полноценным доказательством в суде. Такую информацию озвучил юрист Александр Манько.