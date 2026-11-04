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НовостиПолитика4 ноября 2026 15:45

Песков: согласовывается повестка возможной встречи лидеров РФ, КНР и США

Повестка рассказал о возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: согласовывается повестка возможной встречи лидеров РФ, КНР и США

Песков: согласовывается повестка возможной встречи лидеров РФ, КНР и США

Фото: REUTERS.

Повестка возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на полях предстоящего саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в настоящее время находится в стадии согласования. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В комментарии Первому каналу представитель Кремля ответил на вопрос о том, определен ли круг тем для обсуждения между Владимиром Путиным, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. «Нет, она согласовывается сейчас», — уточнил он.

Песков также подтвердил, что проработка ключевых вопросов и тем для гипотетического трехстороннего саммита ведется в контакте как с китайской, так и с американской сторонами.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудил с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом возможность трехсторонней встречи с Китаем.