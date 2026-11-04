Жданова: НАТО отвергла предложения РФ по военной деэскалации в 2018–2021 годах Фото: REUTERS.

НАТО игнорировала предложения Москвы по снижению военной напряженности в Европе с 2018 по 2021 год. Об этом заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Москва на протяжении многих лет предлагала меры по укреплению доверия и предотвращению столкновений с НАТО. В мае 2018 года Минобороны РФ передало НАТО предложения по деэскалации в Европе. В июле 2019 года и феврале 2020 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов обсуждал с Тодом Уолтерсом (главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе) меры по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения. На все предложения НАТО ответила отказом.

«Натовские коллеги отказались конструктивно рассмотреть наши предложения даже в контексте пандемии COVID-19. Отказались они и от обсуждения предотвращения инцидентов в формате Россия — НАТО», — резюмировала Жданова.

Ранее KP.RU рассказал, что Москва неоднократно заявляла, что никогда никому не угрожала, в том числе и Европе. При этом президент России Владимир Путин называл чушью тот факт, что Россия якобы хочет воевать с НАТО.