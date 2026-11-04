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НовостиВ мире4 ноября 2026 16:17

Защита выжившей после казни Пайк предупреждала о риске неудачи с инъекцией

Адвокаты убийцы Кристы Пайк заявили, что еще задолго до казни подзащитной предвидели итог
Арина СЕРОВА
Адвокаты убийцы Кристы Пайк заявили, что предвидели итог неудавшейся казни

Адвокаты убийцы Кристы Пайк заявили, что предвидели итог неудавшейся казни

Фото: REUTERS.

Защита выжившей после казни в тюрьме США Кристы Пайк еще за девять месяцев до наказания предупреждала о риске того, что женщина может выжить. Она все же очнулась после смертельной дозы инъекции. Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.

Как следует из материалов дела, в январе 2026 года адвокаты осужденной подали жалобу в суд, указав на редкое заболевание крови - миелопролиферативное новообразование. При таком недуге у человека имеется повышенный уровень тромбоцитов, который провоцирует развитие тяжелого отека легких во время процедуры казни. Кроме того, защита ссылалась на имевшиеся у Пайк трудности с забором крови и введением иглы. Они настаивали на применении специальных игл и на наличии реанимационных мер на случай осложнений.

Адвокаты также описали в иске возможные последствия промедления при проведении процедуры, предупреждая об этом заранее сотрудников колонии.

Напомним, что Кристу Пайк приговорили к самой высшей мере наказания в США - смертельной казни - за убийство тридцатилетней давности. Женщина должна была умереть еще 30 сентября. Однако она удивительным образом смогла выжить после двух полных доз смертельного препарата. В американском обществе до сих пор бурно обсуждается эта история.