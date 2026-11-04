Защита выжившей после казни Пайк предупреждала о риске неудачи с инъекцией

Адвокаты убийцы Кристы Пайк заявили, что предвидели итог неудавшейся казни Фото: REUTERS.

Защита выжившей после казни в тюрьме США Кристы Пайк еще за девять месяцев до наказания предупреждала о риске того, что женщина может выжить. Она все же очнулась после смертельной дозы инъекции. Об этом сообщает издание People со ссылкой на судебные документы.

Как следует из материалов дела, в январе 2026 года адвокаты осужденной подали жалобу в суд, указав на редкое заболевание крови - миелопролиферативное новообразование. При таком недуге у человека имеется повышенный уровень тромбоцитов, который провоцирует развитие тяжелого отека легких во время процедуры казни. Кроме того, защита ссылалась на имевшиеся у Пайк трудности с забором крови и введением иглы. Они настаивали на применении специальных игл и на наличии реанимационных мер на случай осложнений.

Адвокаты также описали в иске возможные последствия промедления при проведении процедуры, предупреждая об этом заранее сотрудников колонии.

Напомним, что Кристу Пайк приговорили к самой высшей мере наказания в США - смертельной казни - за убийство тридцатилетней давности. Женщина должна была умереть еще 30 сентября. Однако она удивительным образом смогла выжить после двух полных доз смертельного препарата. В американском обществе до сих пор бурно обсуждается эта история.