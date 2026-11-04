Секрет первого свидания: как не спугнуть мужчину ребенком

Психолог Корякина: Честность о детях на свидании – ключ к пониманию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Женщине не стоит скрывать от потенциального партнера наличие ребенка, но и превращать первое свидание в подробный рассказ о семейных трудностях тоже не стоит. Об этом РИАМО рассказала психолог Оксана Корякина.

«Если мужчина на первом же свидании спрашивает о детях - это не повод для паники, а возможность проверить, совпадают ли ваши представления о жизни. Быть честной - правильно, но не стоит выдавать сразу все трудности», - сказала психолог.

По словам Корякиной, если вопрос о детях не возникает, женщина может рассказать о своем чаде позже, по мере развития отношений, но без долгих объяснений и оправданий.

«Если мужчину это спугнуло - значит, у вас разные форматы. Дело не в том, что вы кого-то напугали, а в том, что человек не готов к такой ответственности и у вас разные жизни», - пояснила специалист.

Как KP.RU писал ранее, первое свидание в Москве в 2026 году может обойтись примерно в 25 000 рублей. Причем в эту сумму входит лишь все самое необходимое.