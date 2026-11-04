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НовостиОбщество4 ноября 2026 16:31

У питомцев тоже бывает депрессия: как её распознать и когда пора бежать к врачу

Ветврач Шеляков: отсутствие активности может говорить о депрессии у питомца
Роман ПОЛОСИКОВ
У питомцев тоже бывает депрессия: как её распознать и когда пора бежать к врачу

У питомцев тоже бывает депрессия: как её распознать и когда пора бежать к врачу

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Ветврач Михаил Шеляков рассказал «Абзацу», что снижение активности, пропавший аппетит и нежелание общаться могут сигнализировать о депрессии у питомца.

По словам специалиста, собаки и кошки, как и люди, сталкиваются с апатией и хандрой. Особенно заметно это осенью: холодает, световой день и прогулки становятся короче — всё это накладывает отпечаток на поведение животного. Он советует вовремя замечать такие перемены.

Самое интересное, что сезонную депрессию у животных лечат не таблетками, а любовью и заботой. Шеляков отметил, что хозяева сами часто хандрят по ушедшему лету, а питомцы это считывают. Чтобы любимцы чувствовали себя лучше, нужно сохранять собственный жизненный тонус и проводить больше времени вместе.

А вот если поведение меняется радикально, с визитом к врачу лучше не тянуть. Тревожные звоночки — мяуканье или лай без причины, беспорядок в доме и проблемы с лотком.

Ранее стало известно, что аллергию у питомцев могут вызвать не только паразиты, но и ароматические масла, табачный дым и некоторые строительные материалы. По словам специалистов, она может проявляться зудом, а также проблемами с кожей.