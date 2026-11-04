Йоханн Вадефуль, глава МИД Германии Фото: REUTERS.

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль отметил важную роль России и СССР в победе над нацизмом во Второй мировой войне. С таким неожиданным заявлением немецкий дипломат выступил во время подкаста на YouTube.

«Кто мы, немцы, такие, чтобы ставить себя выше других? Разве мы не должны с восхищением и смирением, а также благодарностью смотреть в прошлое? Кто освободил нас от нацистов? Это были не только американцы, но и британцы, французы, русские», — резюмировал Вадефуль.

Ранее KP.RU писал, что в Европе стараются не замечать очевидного, кто на самом деле освободил мир от нацизма и фашизма во время Второй мировой войны. Более того, многие страны ЕС делают всё, чтобы возродить нацизм в мире. Но Россия продолжит противостоять этому.