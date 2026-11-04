Захарова отреагировала на решение Канады не выдавать визы российским хоккеистам

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Канадское правительство, отказав в визах российским спортсменам, нанесло ущерб Чемпионату мира и хоккею. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Своим политизированным решением канадское правительство наносит непосредственный ущерб не только проводимому в его стране Чемпионату мира, но и всему мировому хоккею», — резюмировала российский дипломат.

Она подчеркнула, что Марк Карни пытается не допустить на турнир сборную, завоевавшую 13 "золотых", 13 "серебряных" и 11 "бронзовых" медалей на молодежных чемпионатах мира. Захарова отметила, что такие решения точно не смогут повысить зрелищность спортивных соревнований.

Ранее KP.RU рассказал, что не только Канада, но и Финляндия выступала за то, чтобы запретить российским спортсменам выступать на международных соревнованиях. Хельсинки призывала запретить выдачу шенгена россиянам.