Россиянам рассказали, можно ли вернуть упущенное наследство Фото: Иван МАКЕЕВ.

Юрист Александр Манько рассказал «Абзацу», что пропущенный срок вступления в наследство вполне реально восстановить. По его словам, главное — доказать, что человек действительно не знал о смерти родственника и не мог узнать об этом. Чаще всего такая ситуация возникает, когда близкие живут в разных странах и годами не поддерживают связь.

Восстановить право на наследство можно двумя путями. Если остальные наследники не против, всё решается без суда: они дают нотариусу письменное согласие, и человек спокойно оформляет свою долю. Если же договориться не вышло, придётся подавать иск о восстановлении срока и признании себя принявшим наследство.

Есть и важный нюанс — отдельное временное ограничение. Обратиться за восстановлением срока нужно в течение шести месяцев после того, как человек узнал о смерти родственника и понял, что имеет право на наследство.

Ранее адвокат Андрей Олифир рассказал, что оспорить завещание можно только после смерти наследодателя. Единственное исключение — совместное распоряжение супругов: его каждый вправе опротестовать еще при жизни.