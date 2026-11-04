Россия выдала Китаю обвиняемого в хищении миллиардов юаней Фото: Ольга ЮШКОВА.

Китаец, объявленный в международный розыск за присвоение миллиардов юаней через компанию по финансовым проектам, экстрадирован из России в КНР. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня в международном аэропорту Шереметьево сотрудники НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России передали представителям правоохранительных органов Китайской Народной Республики гражданина указанного государства», — резюмировала представитель МВД. Она отметила, что китаец давно находился в международном розыске за присвоение денежных средств инвесторов.

С 2018 по 2024 год китаец продавал финансовые продукты с доходностью до 11,5% без одобрения регуляторов и квалификации. Он привлекал депозиты через фиктивные проекты, присвоив несколько миллиардов юаней и нанеся убытки инвесторам.

Ранее KP.RU рассказал, что Россия сотрудничает со многими странами по вопросу поимки преступников. Так, в 2024 году Москва впервые экстрадировала в Саудовскую Аравию ее подданного.