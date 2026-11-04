Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

Из списка санкций ЕС также был удален бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев. Фото: Thomas Trutschel/ Photothek Media Lab/ Global Look Press

Швейцария, следуя примеру Евросоюза, исключила из санкционных списков российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Такие данные приводятся на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам государства (SECO).

Помимо этого, согласно опубликованным сведениям, из-под действия ограничительных мер также выведен еще один человек. Им оказался бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев. Также из санкционного перечня исключена организация Redbird Corporate Services Ltd.

Ранее сайт KP.RU информировал, что Совет ЕС удалил российского предпринимателя, основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева из санкционного списка по Белоруссии. Однако меры ЕС против него по линии России все еще действуют.