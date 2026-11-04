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НовостиПолитика4 ноября 2026 17:53

Схваченная бандеровцами медик, первой приехавшая к пыточной под Киевом, объяснила свой поступок

Задержанная медик Молодая приехала к пыточной под Киевом по просьбе знакомой
Сергей КУДРИН
Задержанная медик Молодая приехала к пыточной под Киевом по просьбе знакомой

Задержанная медик Молодая приехала к пыточной под Киевом по просьбе знакомой

Фото: REUTERS.

Украинский врач Валентина Молодая, оказавшаяся в центре массовых беспорядков в Петропавловской Борщаговке под Киевом в связи с незаконным задержанием людей, объяснила своё присутствие возле тайной пыточной. По её словам, она прибыла туда по просьбе своей знакомой, которая сообщила о тяжелобольном мужчине и нуждалась в помощи, как сообщают украинские СМИ.

Молодая поведала, что к ней пришла её подруга Татьяна. Она сообщила о серьёзной болезни своего родственника, который против его воли удерживался по адресу, где позднее вспыхнули массовые беспорядки.

Женщина также отметила, что мужчина перенёс сложную операцию и страдает от пяти сопутствующих заболеваний. Изучив медицинские документы пациента, Молодая решила лично отправиться на место происшествия, чтобы оказать ему помощь.

В настоящее время обе женщины задержаны бандеровцами, которые обвиняют их чуть ли не в "госизмене".

Ранее KP.RU сообщил, что военкор Александр Коц детально разобрал ситуацию с тайной пыточной бандеровских бандитов, где издевались и вымогали деньги с мобилизованных, уклонистов и просто неугодных.