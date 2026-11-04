Три человека, в том числе ребенок, погибли при атаке ВСУ на Белгородскую область Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В Белгородской области трое мирных жителей, включая восьмилетнего ребенка, стали жертвами атаки ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Александр Шуваев.

«Очередное чудовищное преступление киевского режима: погибли три мирных жителя, в том числе восьмилетний ребёнок», — резюмировал чиновник в своем канале в соцсети «Макс». Он подчеркнул, что ВСУ наносили удар целенаправлено, выбрав для удара гражданский микроавтобус, где находились обычные люди.

Отмечается, что ВСУ продолжают наращивать число атак по гражданским объектам и мирным жителям российских регионов. При этом больше всего страдает российское приграничье. Нужно сказать, что именно поэтому президент РФ Владимир Путин отдал приказ расширения буферной зоны.