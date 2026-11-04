Любовница владельца сети ювелирных магазинов в Барнауле отсудила 50% его активов

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Любовница банкира из Барнаула получила половину активов его большого бизнеса в результате судебного разбирательства после разрыва отношений. Спор касался активов на 174 млн рублей, по данным Baza.

По итогам судебного разбирательства было поделено всё имущество, приобретенное в ходе деятельности крупной сети ювелирных магазинов, включая жилые и коммерческие объекты, транспортные средства и бытовую технику.

В суде мужчина утверждал, что все активы приобретены на его личные сбережения, а не за счет доходов компании, представляя себя лишь наемным работником. Любовница же настаивала, что была ключевой фигурой в основании и управлении сетью, и по сути являлась "тайной соучредительницей". В итоге суд вынес решение в пользу женщины, и она получила 87 млн рублей.

Суд учёл, что банкир пытался скрыть доходы и разделить имущество с другой женщиной. Установлено, что мужчина покупал недвижимость на деньги бизнеса и не поделился с партнёром по бизнесу (той самой любовницей) выручкой от продажи BMW X5.

Ранее KP.RU сообщил, что в Китае вдова через суд вернула более 28 млн долларов, которые её покойный муж тайно перевёл своей любовнице. Суд решил, что переводы нарушили её имущественные права, и обязал вернуть деньги.