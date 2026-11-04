В Германии давно создали план по завершениюконфликта на Украине: почему документ не появился на столе переговоров

Bild: посольство ФРГ еще в 2024 году создало план окончания конфликта на Украине. Фото: Fabian Sommer/ dpa/ Global Look Press

Посольство Германии в Москве еще в 2024 году разработало неофициальный план по завершению конфликта на Украине. Однако документ так и не появился на столе переговоров. Так утверждает газета Bild, в распоряжении которого есть материалы.

Проект получил название «Сельское хозяйство нуждается в мире». Документ был придуман «от и до» немецким экс-послом Мартином Ниссеном. Он в то время работал в ведомстве и отвечал за сельхозвопросы. Дипломат расписал в плане все шаги: отведение войск, проведение обмена пленными, передачу спорных территорий ООН с последующим проведением референдумов в регионах через пять лет.

Сам Ниссен рассказал изданию, что Москва и Вашингтон рассматривали проект. Причем Штаты даже успели одобрить его. Также он передал его канцлеру Олафу Шольцу и министру обороны ФРГ Борису Писториусу. Однако документ так и не изучили на официальных встречах. Как оказалось, Писториус был не в восторге.

В МИД ФРГ также полностью открестились от предложенных инициатив. Представители ведомства заявили, что бывший сотрудник действовал исключительно от своего имени, поэтому министерство не давало поручений и не вело никаких дискуссий по данной концепции.

Напомним, что совсем скоро должны состояться новые трехсторонние переговоры по Украине. Они пройдут в Абу-Даби. Подробности читайте на сайте KP.RU.