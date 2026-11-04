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НовостиВ мире4 ноября 2026 19:20

В США прекратили дело против россиянки Петровой, которая везла эмбрионы лягушек

В США сняли все обвинения с россиянки Ксении Петровой
Сергей КУДРИН
В США прекратили дело против россиянки Петровой, которая везла эмбрионы лягушек

В США прекратили дело против россиянки Петровой, которая везла эмбрионы лягушек

Фото: REUTERS.

Окружной суд Массачусетса удовлетворил ходатайство Министерства юстиции США и прекратил дело против российской гражданки Ксении Петровой, признав её невиновной. Об этом сообщается в постановлении суда.

«Запрос удовлетворен. Обвинения сняты без права на их повторное предъявление», - говорится в решении суда. Петрова освобождается от всех ограничений, наложенных при выходе из-под стражи.

Адвокат Уильям Флик, представляющий Ксению Петрову, подчеркнул ее мужество в суде США и необоснованность обвинений в контрабанде. Петрова планировала использовать эмбрионы лягушек в научных целях. Дело прекращено из-за неоправданных затрат.

Петрова была арестована в Бостоне за провоз эмбрионов лягушек, не зная о необходимости декларирования. Ранее она работала в Институте биологии гена РАН и Медико-генетическом центре имени Бочкова.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2025 году США освободили россиянина Александра Винника, задержанного по обвинениям в криптомошенничестве.