TV2: Суд Норвегии оставил под стражей осужденного за насилие сына королевы Хейби

Хейби не выпустили из-под ареста из-за риска совершения им новых преступлений. Фото: IMAGO/Lise Aserud/Global Look Press

Апелляционный суд Норвегии отказался освобождать из-под домашнего ареста Мариуса Борга Хейби, сына королевы-консорт Метте-Марит, которого осудили за изнасилования. Об этом сообщает телеканал TV2.

Как известно, в июне суд в Осло приговорил члена королевской семьи к четырем годам лишения свободы. До начала пересмотра дела, намеченного на февраль 2027 года, Хейби предписано оставаться в резиденции Скаугум. Он проводит наказание с электронным браслетом.

Недавно судьи заблокировали попытку защиты выпустить его на свободу, согласившись с аргументами следствия о рисках. Инстанция считает, что вероятность совершения Хейби новых преступлений по-прежнему высока.

Прокуратура полностью доказала опасность нахождения осужденного вне стен дома без надлежащего надзора. Правоохранители подчеркнули, что на свободе парень не сумеет контролировать тягу к психоактивным веществам.

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