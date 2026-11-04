Министра экономики Баварии нашли мертвым в отеле: подробности

Bild заявила о смерти министра экономики Баварии по неизвестным причинам Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Председатель партии "Свободные избиратели", министр экономики Баварии Хуберт Айвангер найдет мертвым. Тело обнаружили 4 ноября в отеле Берлина. На это указывает немецкая газета Bild.

Отмечается, что министру было 55 лет. Факт смерти политика подтверждают источники в правительстве Баварии и полиция Берлина. Точная причина инцидента не сообщается.

Следует отметить, что в среду в Берлине должно было состояться открытие офиса партии "Свободные избиратели". Хуберт Айвангер на мероприятии не появился.

В американском штате Кентукки тем временем обнаружили мертвой женщину в собственном доме. Вскрытие показало, что она была беременна, однако плод был извлечен. Полиция и коронерская служба округа Белл сразу квалифицировали смерть как убийство.