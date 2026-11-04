В ООН не стали осуждать страны за бойкот хоккейных матчей из-за РФ: отказ назвали протестом

В ООН не нашли дискриминации в бойкоте странами матчей с РФ на ЧМ по хоккею Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Несколько государств объявили бойкот матчам по хоккею против российской команды. Спортсмены из РФ будут представлять страну на Чемпионате мира 2027 года. В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека не нашли дискриминации в бойкоте матчей с Россией. Официальный ответ представителя УВКПЧ процитировал ТАСС.

В ООН признали, что принцип "недискриминации является краеугольным камнем международного права". В Управлении не смогли объяснить, почему ряд команд решили отказаться от матчей.

"Если их отказ [участвовать в матчах со сборной РФ] носит характер протеста, а не направлен против отдельных спортсменов по признаку их национальности, он может рассматриваться как осуществление их права на свободу выражения мнения", - сообщили в УВКПЧ.

Играть с Россией на ЧМ отказались сборные Финляндии, Швеции, Норвегии, Латвии и Дании. По мнению бывшего главного тренера российской хоккейной команды Владимира Плющева, это не вызывает удивления. Он назвал карликами федерации стран, бойкотирующих игру с РФ.