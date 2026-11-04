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НовостиВ мире4 ноября 2026 23:05

В Берлине прокомментировали внезапную смерть министра экономики Баварии

Tagesspiegel: Берлин счел смерть министра экономики Баварии естественной
Алина КОЧНЕВА
Берлин считает смерть министра экономики Баварии естественной. Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Берлин считает смерть министра экономики Баварии естественной. Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В среду, 4 ноября, в одном из отелей Берлина нашли тело министра экономики Баварии Хуберта Айвангера. Власти столицы заявили, что смерть чиновника наступила по естественным причинам, пишет газета Tagesspiegel. Хуберту Айвангеру было всего 55 лет.

В материале сказано, что признаков насильственной смерти на теле министра не обнаружили. Полиция проводит расследование для установления точной причины его кончины.

"Берлинские власти предполагают естественную смерть. Причиной считаются проблемы со здоровьем", - оповестила газета.

Ранее из жизни ушел магнат и самый богатый человек в Германии Клаус-Михаэль Кюне. Он скончался в возрасте 89 лет. О причинах, которые привели к гибели бизнесмена, не сообщается. Состояние его компании Kuehne + Nagel оценивают в 49 миллиардов долларов.