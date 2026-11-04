В КНДР испытали новейший комплекс ПВО. Фото: Wang Tianliao/XinHua/Global Look Press

В Северной Корее 4 ноября провели испытание новейшего комплекса противовоздушной обороны. Тестирование успешно завершено под контролем Главного управления ракетостроения КНДР. О ходе испытания пишет ЦТАК.

Поясняется, что тест ПВО провели в рамках деятельности оборонной и военной области по техническому обновлению боевых систем. Армия также повышает эффективность стратегического вооружения.

"Главное управление ракетостроения КНДР 4 ноября провело испытание новейшего комплекса ПВО для подтверждения его проектно-технических характеристик", - передает ЦТАК.

Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал поддерживать постоянную готовность армейских подразделений к войне. Для этого важно проводить непрерывные и интенсивные военные учения, указал он.