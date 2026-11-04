В Минздраве привели данные о здоровье детей в России: 85% относятся к первой и второй группам

Замглавы Минздрава Котова: 85% детей в РФ здоровы или почти здоровы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Большая часть детей в России имеют первую и вторую группы здоровья. Всего таких несовершеннолетних насчитывается 84-85%. Эти дети здоровы или почти здоровы. Такой комментарий дала замглавы Минздрава Евгения Котова, цитирует ТАСС.

Она объяснила разницу между первой и второй группами здоровья. В том и в другом случаях дети не имеют существенных проблем. Однако к первой группе здоровья относятся люди в целом без каких-либо заболеваний.

"Вторая группа - это дети, которые имеют факторы риска заболевания, либо перенесли острые заболевания, но не имеют существенных ограничений здоровья", - рассказала Евгения Котова.

Опрос показал, что 49% граждан РФ довольны физическим и ментальным состоянием здоровья. Однако полностью удовлетворены своим самочувствием лишь 5%. Еще 44% респондентов выбрали вариант "скорее доволен".