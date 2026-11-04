Как россияне будут работать перед новогодними каникулами: граждан ждет сокращенная неделя

Последняя рабочая неделя года продлится три дня Фото: Евгения ГУСЕВА.

Россияне уйдут на новогодние каникулы 31 декабря. На последней неделе года трудящимся пятидневку гражданам предстоит отработать всего три дня. Так следует из производственного календаря на 2026 год.

Граждане отработают с 28 по 30 декабря - с понедельника по среду. С 31 декабря начинаются официальные выходные. Они продлятся 11 дней, до 10 января.

Среда, 30 декабря, не является сокращенным рабочим днем. Россиян в эту дату ждет полная смена.

Минтруд сохранил подходы, применяемые к формированию производственного календаря, на следующий год. В связи с этим 31 декабря 2027-го тоже будет праздничным днем. С него начнутся длинные выходные в честь Нового года. Утвержденный график позволит сделать отдых полноценным и комфортным.