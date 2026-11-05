От чего умер министр экономики Баварии? Тело нашли в отеле Берлина

Министр экономики Баварии скончался на фоне проблем со здоровьем. Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Вечером 4 ноября в отеле Берлина обнаружили мертвым министра экономики Баварии, лидера партии "Свободные избиратели" Хуберта Айвангера. По официальной версии, он скончался из-за проблем со здоровьем. Смерть политика стала неожиданностью. Ранее информации о его проблемах со здоровьем в публичном поле не было. О кончине Хуберта Айвангера пишет издание Tagesspiegel со ссылкой на источники.

По сведениям журналистов, власти Берлина считают, что смерть наступила по естественным причинам. На теле министра не обнаружили признаков насилия. Однако полиция и прокуратура начали расследование деталей произошедшего в номере отеля.

К гостинице прибыла следственная группа по особо тяжким преступлениям земельного управления уголовной полиции Берлина. В его состав входит отдел по расследованию убийств.

Политик 4 ноября должен был присутствовать на открытии представительства партии "Свободные избиратели" в Берлине. Он не приехал на мероприятие. Хуберт Айвангер объяснил игнорирование встречи плохим самочувствием.

Ранее в Испании умерла пожилая женщина Марикармен Абаскаль, ставшая символом протестов против выселений и жилищного кризиса. Она скончалась в возрасте 87 лет. Женщина почти всю жизнь прожила в одной съемной квартире в Мадриде. После того как владеющая жильем компания назначила Марикармен Абаскаль новую арендную плату, которую та не могла себе позволить, женщину выселили. История вызвала широкий резонанс и стала поводом для массовых выступлений по всей стране.

Скончалась также экс-министр иностранных дел Италии Эмма Бонино. Основательнице Радикальной партии было 78 лет. Партия "+Европа" назвала Эмму Бонино одним из смелых и свободных политиков в Италии. За несколько дней до кончины женщину госпитализировали из-за тяжелого респираторного приступа. Она находилась в реанимации, а затем была переведена в частную клинику. Тогда ее состояние оценивали как тяжелое. До этого политик перенесла рак легких и вышла в ремиссию. Эмма Бонино возглавляла МИД с 2013 по 2014 год. Ранее она также занимала министерский пост в правительстве Романо Проди.