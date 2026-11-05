В Латвии на депутата Сейма хотят завести дело за речь на русском языке Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Президиум латвийского Сейма попросил Комиссию по мандатам, этике и заявлениям разобраться с депутатом Андреем Пагором из партии «Суверенная власть / Младолатыши». Причиной стало видео, которое парламентарий записал на русском языке прямо в зале пленарных заседаний и выложил в соцсеть X. Об этом пишет портал национального гостелерадио LSM.

В Регламенте и Кодексе этики Сейма говорится, что находясь в стенах парламента, депутаты обязаны общаться на государственном языке — и между собой, и с публикой. Ролик Пагора это правило нарушил, а заодно вызвал волну критики в обществе.

Спикер Сейма Эдвард Смилтенс заявил, что латышский язык — фундамент и одна из главных ценностей государства, и каждый парламентарий обязан его уважать, чтить и укреплять. Обещание, данное народу Латвии, по его словам, имеет и юридическую, и глубокую моральную силу.

История с видео Пагора выглядит особенно показательной на фоне другого заявления. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис ранее выступил за полное исключение русского языка из местных СМИ. Выступая на заседании комитета парламента по правам человека и общественной деятельности, он коротко объяснил, что русскоязычный контент должен исчезнуть.

Ранее депутат Госдумы Николай Новичков заявил, что запрет на русский язык в латвийских школах, включая общение на переменах, серьёзно затормозит развитие страны и отбросит её далеко назад.