Автомаляр из Новосибирска стал мастером маникюра и нашел жену среди клиенток

Илья 10 лет работает мастером маникюра, раньше он работал в автосервисе. Фото: соцсети Ильи

Илья Данилов девять лет назад красил машины, занимался аэрографией и не думал, что будет делать маникюр. В 2017 году он увидел в соцсетях рекламу ногтевого дизайна — рисунок показался ему неровным, а цена в 2,5 тысячи рублей удивила, рассказал он КП-Новосибирск:

— Я художник, мне стало интересно: неужели за это столько платят?

В школе маникюра ему объяснили, что сначала нужно освоить саму процедуру, а потом уже рисунки. Илья сначала отказался — считал маникюр женским занятием. Но директор школы переубедила его, и он записался на полный курс. Коллеги из автосервиса были в шоке, но позже смирились. Первый месяц в салоне был плотным из-за интереса к мужчине-мастеру, но потом клиенты ушли: покрытие держалось плохо. Пришлось учиться дальше.

Сейчас у Ильи собственная студия с несколькими мастерами. Он принимает по пять-шесть клиентов в день, на один маникюр уходит около полутора часов, а заработок составляет около 200 тысяч рублей в месяц. Одна из клиенток стала его женой:

— Наверное, около года мы просто общались вне стен студии. Она приходила, мы регулярно что-то обсуждали. А потом поняли, что между нами что-то прослеживается, стали теснее общаться, ходить гулять, — рассказывает Илья.

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