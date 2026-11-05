Российские разведчики применили новый бесшумный дрон: что он умеет Фото: Иван МАКЕЕВ.

Разведчики группировки «Север» применили новый бесшумный дрон ZALA Z для наведения авиации и дальнобойной артиллерии на позиции ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал инженер-техник расчета с позывным «Веселый».

По словам военнослужащего, аппарат сам умеет уходить от дронов-перехватчиков. К тому же он в десять раз дешевле предыдущей модели — бюджетная замена, которая не подводит. Металлический корпус и почти бесшумный двигатель плюс маневры на малой высоте делают его незаметным для противника. Система заранее видит приближение вражеского перехватчика и уводит машину в сторону.

Дрон настолько компактный, что его тащит один боец. С катапульты запускается за пять минут, место подходит почти любое. Парашюта нет — садится по-самолетному в поле, а для нового вылета хватает заменить аккумулятор. В воздухе ZALA Z держится до полутора часов: за это время с камерами дневной и ночной съемки он уходит на 70 километров вглубь территории противника и возвращается обратно.

Ранее стало известно, что в «Ростехе» разработали новые ударные дроны, которые по своим характеристикам приближаются к возможностям крылатых ракет.