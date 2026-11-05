В России разработали препарат от тромбов: что известно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

В России на финишную прямую выходит новый антитромботический препарат «Ангипур». О завершающей стадии клинических исследований РИА Новости рассказал один из разработчиков, декан фармацевтического факультета Волгоградского медуниверситета Виктор Сиротенко. Лекарство создают для пациентов с инфарктом миокарда и тех, кому ставят стенты в коронарные артерии.

«Ангипур» — антиагрегант. Он мешает тромбоцитам склеиваться и не даёт образовываться сгусткам. По словам учёного, препарат должен заменить импортные аналоги, с поставками которых сейчас есть проблемы. Производство полностью своё: от синтеза вещества до готовой формы, без зарубежных субстанций и оборудования.

Предварительные результаты обнадёживают. Лекарство показывает большую эффективность, чем препараты сравнения, а риск кровотечений — одного из главных осложнений такой терапии — ниже. Работу ведут около десяти лет: молекулу синтезировали химики из Башкирского медуниверситета, волгоградцы проверяли безопасность на животных, а курирует проект фармкомпания «Элта».

Сейчас идёт третья фаза испытаний — на большом числе пациентов в нескольких центрах. Она близка к завершению, так что разработчики рассчитывают увидеть «Ангипур» на рынке через год-два.

Ранее правительство РФ утвердило план мероприятий по реализации стратегии здравоохранения, предусматривающий создание передовых лекарств и внедрение современных методов лечения.