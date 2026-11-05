Медведев: поражение Трампа на выборах пока никак не влияет на интересы РФ Фото: REUTERS.

Поражение Дональда Трампа на промежуточных выборах в Конгресс в настоящее время кардинально не отразится на интересах России. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, подчеркнув, что Москву по-крупному интересуют две основные темы — украинский конфликт и санкционная политика.

Комментируя ситуацию вокруг Украины, политик отметил, что с действующей американской администрацией продолжаются полезные консультации, однако ситуация меняется на фоне ослабления позиций Белого дома.

«Зелёный упырь и раньше не сильно прислушивался к главе Белого дома... Теперь глава бандеровского режима и вовсе отморозится и будет просто посылать ослабевшего президента США», — написал он, добавив, что Трамп вряд ли пойдет на жесткие меры вроде отключения Starshield, чтобы не провоцировать дополнительное противостояние с демократами на фоне угрозы импичмента.

Говоря о санкционном давлении, замглавы Совбеза указал на сложность прогнозов и вероятность торгов между ветвями власти в США. По его словам, выбор для американского лидера будет крайне непрост, учитывая необходимость завершения конфликта с Ираном, ставшего причиной тяжелого поражения республиканцев.

«Ситуация непредсказуемая даже для Трампа, и он, вероятно, будет заниматься ситуативным реагированием на возникающие проблемы», — считает зампред Совбеза РФ.

В заключение Медведев подчеркнул, что Россия должна сосредоточиться на главных целях: «Мы же должны, невзирая на всякие выборы в далёкой Америке, качественно делать одно дело: громить врага на поле боя до полной Победы».