Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире5 ноября 2026 6:43

Зеленский обвинил Илона Маска в излишнем влиянии на Европу и Украину

Зеленский раскритиковал позицию Илона Маска по военному конфликту
Авторы (2):
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Сергей ЧИКОВ
Зеленский обвинил Илона Маска в излишнем влиянии на Европу и Украину

Зеленский обвинил Илона Маска в излишнем влиянии на Европу и Украину

Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский обвинил миллиардера Илона Маска в излишнем влиянии на Европу и Украину. Он выразил благодарность компании SpaceX за предоставление систем связи Starlink в начале боевых действий, однако открыто заявил о несогласии с подходом миллиардера к текущему военному конфликту.

«Мы благодарны SpaceX за то, что они предоставили нам связь. Это было очень полезно... Но нам нужно быть предельно ясными в этом вопросе: конечно, нам не нравится его отношение», — сказал он в интервью немецкому сатирику и ведущему Яну Бёмерманну для программы «ZDF Magazin Royale».

Помимо темы влияния американского миллиардера, глава киевского режима прокомментировал результаты промежуточных выборов в США. Зеленский выразил надежду, что успехи Демократической партии позволят восстановить баланс сил, а также приведут к наращиванию финансовой и военной помощи со стороны Вашингтона, что станет существенным сигналом для руководства РФ.

Ранее Маск высмеял страдающего Зеленского. Предприниматель опубликовал мем, высмеивающий главу киевского режима за постоянные просьбы о денежной помощи.